Клімкін про подвійне громадянство: власники паспортів РФ нехай їх здають, всі інші – давайте розмовляти

Очільник МЗС зазначив, що подвійне громадянство може бути лише за чітких умов.

Українцям необхідно почати суспільну дискусію щодо можливості бути громадянином декількох країн.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час виступу у Львові, передає «Європейська правда».

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"Зараз ми в Україні маємо почати суспільну дискусію щодо можливості бути громадянином декількох країн, потрібно чесно це сказати. Проте ми не можемо навіть говорити про подвійне громадянство з Росією під час де-факто війни з нею", - сказав він.

"Ті, хто має російські паспорти, хай їх здають, всі інші – давайте розмовляти. Подвійне громадянство може бути лише за чітких умов. Його не зможуть мати військові командири, воно не дає можливості обіймати певні посади", - додав міністр.

Він нагадав, що подвійне громадянство практикують у деяких країнах Європи. "Натомість у нас його носії порушують законодавство, хоча це ще не означає, що вони – злочинці. В АТО загинули щонайменше 11 громадян Угорщини (мешканців Закарпаття з подвійним громадянством. - ЄП)", - зазначив Клімкін.

Наразі українське законодавство прямо забороняє подвійне громадянство для державних службовців. Раніше міністр наголошував, що ця норма має залишатися чинною.