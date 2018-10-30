Після скандалу із тортом психолог порадила ввести психіатричну перевірку для вчителів

Усіх, хто працює із дітьми, необхідно перевіряти на рівень агресивності й проводити хоча б найелементарніші тести, вважає психолог.

З огляду на скандали з вчителями та вихователями, які останнім часом почастішали, в Україні слід ввести психіатричну перевірку перед прийомом педагогів на роботу.

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Таку думку висловила психолог Олена Рихальська, передає «Обозреватель». За її словами, недавні інциденти свідчать про те, що освіта буквально робить наших дітей уразливими.

"Дуже хороше запитання щодо того, наскільки взагалі можна відстежити людей, котрі працюють із дітьми у дитсадках, у школах. І я навіть хочу нагадати останню харківську ситуацію із тортом", — навела вона свіжий приклад.

Тому, впевнена психолог, усіх, хто працює із дітьми, необхідно перевіряти на рівень агресивності й проводити хоча б найелементарніші тести.

"Тому що коли ми видаємо дозвіл на зброю чи водіння — ми це робимо. Але зараз вже небезпека поширюється на дітей і кожен день у нас якийсь випадок, який говорить про те, що люди, котрі мають доступ до виховання дітей, здійснюють вчинки, які призводять до трагедій", — завершила Рихальська.