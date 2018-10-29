Скандал у харківській школі: звільнили вчительку, яка не дала дитині шматок торта

Наталія Толяренко за сумісництвом працювала в школі вчителем інформатики.

Педагога звільнили минулого тижня, інформацію підтвердила директор Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

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«Сьогодні розпочався навчальний процес, до занять Наталія Толяренко не приступила. Зараз уроки інформатики веде інший учитель. Я вважаю, що неприпустимо, коли така людина вчить дітей і готує вчителів», - розповіла Деменко.

Педагог, яку також виключили з батьківського комітету, працює на півставки в Харківському національному педагогічному університеті (ХНПУ) ім. Сковороди. За словами ректора університету, підстав звільняти співробітницю немає.

«Як до доцента у мене немає до неї претензій. Інцидент стався в школі. Свою провину Наталія визнала. В університеті ми провели збори, поговорили з доцентами, пояснили ситуацію. Ми вчимо добром», - зазначив ректор ХНПУ ім. Сковороди Іван Прокопенко.

Як повідомляв УНІАН, скандал у харківській школі №151 розгорівся 19 жовтня. За ініціативою представниці батьківського комітету Наталії Толяренко шестикласники солодким столом відзначали закінчення навчального семестру. Учениці Діані торт не дістався, дівчинка розплакалася і поскаржилася мамі. Жінка аргументувала свій вчинок тим, що батьки дівчинки не здають гроші на солодкий стіл та за рахунок інших пригощати дитину вона не має права.