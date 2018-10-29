Скандал у харківській школі: звільнили вчительку, яка не дала дитині шматок торта
Педагога звільнили минулого тижня, інформацію підтвердила директор Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.
Читайте такожУ харківській школі свідомо вирішили "провчити" маму дівчинки за відмову здавати кошти – "Батьки SOS"
«Сьогодні розпочався навчальний процес, до занять Наталія Толяренко не приступила. Зараз уроки інформатики веде інший учитель. Я вважаю, що неприпустимо, коли така людина вчить дітей і готує вчителів», - розповіла Деменко.
Педагог, яку також виключили з батьківського комітету, працює на півставки в Харківському національному педагогічному університеті (ХНПУ) ім. Сковороди. За словами ректора університету, підстав звільняти співробітницю немає.
«Як до доцента у мене немає до неї претензій. Інцидент стався в школі. Свою провину Наталія визнала. В університеті ми провели збори, поговорили з доцентами, пояснили ситуацію. Ми вчимо добром», - зазначив ректор ХНПУ ім. Сковороди Іван Прокопенко.
Як повідомляв УНІАН, скандал у харківській школі №151 розгорівся 19 жовтня. За ініціативою представниці батьківського комітету Наталії Толяренко шестикласники солодким столом відзначали закінчення навчального семестру. Учениці Діані торт не дістався, дівчинка розплакалася і поскаржилася мамі. Жінка аргументувала свій вчинок тим, що батьки дівчинки не здають гроші на солодкий стіл та за рахунок інших пригощати дитину вона не має права.