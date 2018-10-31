Очільника УПЦ МП Онуфрія не пустять на об’єднавчий Собор

Не всі архієреї, які є православними і розміщуються на території України, будуть присутні на соборі.

Архієпископ УПЦ КП Євстратій Зоря заявив, що участь в об’єднавчому Соборі братимуть лише ті, хто звернувся до Вселенського патріарха з проханням надати Томос про автокефалію.

За його словами, нема підстав для участі в зібранні митрополита Онуфрія та архієреїв Московського патріархату, які виступають проти автокефалії. Про це повідомляє Главком.

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Він наголосив на тому, що не всі архієреї, які є православними і розміщуються на території України, будуть присутні на соборі. Окрім цього, участь у зібранні братимуть представники від Вселенського патріарха.

Як розповів раніше Петро Порошенко, до Вселенського Патріарха із підписами на підтримку українського Томосу звернулась і частина єпископів Московського Патріархату. "Вони витримали тиск, шантаж, погрози і залякування", - додав глава країни.

Нагадаємо, Об'єднавчий собор, на якому мають оголосити про створення єдиної Української православної церкви та обрати її предстоятеля, може відбутися у Соборі Святої Софії у Києві.