Київський патріархат сподівається на проведення Об’єднавчого собору до кінця року

Це багатосторонній процес, тому підготовка до собору потребує узгодження з усіма учасниками.

Українська православна церква Київського патріархату сподівається на проведення Об’єднавчого собору українських православних церков та обрання предстоятеля помісної автокефальної православної церкви до кінця року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив речник Української православної церкви Київського партріархату, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

«Ми робимо все для того, щоб це (Об’єднавчий собор українських православних церков – УНІАН) відбулося цього року, це є наше бажання. Так як це процес багатосторонній, відповідно, ми не можемо ні коментувати, ні публічно обговорювати ті робочі моменти, які є», - заявив він.

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«В будь-якому разі процес консультацій відбувається, і ми зі свого боку як церква Київського патріархату робимо все, щоб цей процес займав не місяці, а за кілька тижнів міг би бути довершений», - додав архієпископ.

Проте речник УПЦ КП зауважив, що оскільки це процес багатосторонній, підготовка до собору потребує узгодження з усіма його учасниками. «Ми працюємо, а всіх, особливо віруючих хочеться попросити молитовної підтримки, щоб Господь допоміг довершити всі ці справи успішно, добре і до настання нового року», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України. Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.