Під Пісками поранений боєць полку "Дніпро-1"

Про це йдеться в повідомленні полку "Дніпро-1" на сторінці в Facebook.

"14 січня о 19:15 під час обстрілу з боку російсько-терористичних угруповань в с. Піски був поранений командир роти "Крим" (полк "Дніпро-1") з АГС-17. Найближчим часом він буде доставлений в Дніпропетровську лікарню ім. Мечникова", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики обстріляли Щастя - загинув мирний житель, 2 міліціонера поранено

Пораненому надали першу допомогу і його життю нічого не загрожує.