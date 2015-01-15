Під Пісками поранений боєць полку "Дніпро-1"
01:47, 15 січня 2015Суспільство
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У Донецькій області в районі села Піски в результаті обстрілу бойовиків поранений командир роти "Крим" (полк "Дніпро-1").
Під Пісками поранений боєць полку "Дніпро-1" / Facebook
Про це йдеться в повідомленні полку "Дніпро-1" на сторінці в Facebook.
"14 січня о 19:15 під час обстрілу з боку російсько-терористичних угруповань в с. Піски був поранений командир роти "Крим" (полк "Дніпро-1") з АГС-17. Найближчим часом він буде доставлений в Дніпропетровську лікарню ім. Мечникова", - йдеться в повідомленні.
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Пораненому надали першу допомогу і його життю нічого не загрожує.
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