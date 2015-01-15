Аваков: МВС планує демілітаризацію і широке впровадження технологій

Про це міністр заявив в інтерв'ю журналу "Новое время".

"Ми проведемо деполітизацію і демілітаризацію відомства. Воно буде формувати державну політику у сферах своєї відповідальності: Національної поліції, Національної гвардії, Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій", - заявив він.

Крім того, за словами Авакова, міністерство стає відкритим політичним органом управління центральних органів, "так званим home office".

Аваков також анонсував впровадження технологій у роботу міністерства.

Читайте такожАваков люстрував більше сотні інспекторів ДАІ"Ми маємо намір широко впровадити сучасні технології - від електронного документообігу та можливості отримувати адміністративні послуги через інтернет до оснащення автомобільних трас відеореєстраторами і переведення дорожнього контролю в автоматичний режим", - додав він.

Повний текст інтерв'ю українських міністрів у статті "Встояти на краю" читайте у випуску журналу "Новое время" від 16 січня.