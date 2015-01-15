Рада змінила трудові права працівників із зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 265 із 315 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено частину першу статті 25 Закону України „Про відпустки” доповнити положенням про право працівників, які працюють на території проведення антитерористичної операції, на отримання відпустки без збереження заробітної плати на весь період проведення такої операції з урахуванням часу, необхідного для повернення на місце роботи після прийняття рішення про її припинення.

Читайте такожСиловикам обіцяють державну підтримкуВ пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що прийняття зазначеного закону сприятиме збереженню робочих місць за такими працівниками, зарахуванню періоду їх відсутності на роботі у зв’язку з проведенням антитерористичної операції до стажу роботи та дасть змогу таким працівникам вжити заходів для збереження свого життя і здоров’я без ризику втрати роботи.