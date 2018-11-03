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Поліція затримала підозрюваних у замаху на координатора С14 Мазура і замовника злочину (відео)

13:54, 03 листопада 2018
Суспільство
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Поліція затримала підозрюваних у замаху на Сергія Мазура / фото УНІАН

Поліція Київської області затримала чотирьох підозрюваних у здійсненні вибуху в квартирі координатора праворадикальної організації С14 Сергія Мазура у місті Борисполь, а також замовника злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов.

«Проведенням кропіткої роботи протягом трьох тижнів і проведенням оперативно-слідчих дій та розшукових заходів ми встановили чотирьох осіб, які мали причетність до вчинення даного злочину. На сьогодні ми затримали усіх учасників злочинної групи», - сказав керівник обласної поліції.

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За його словами, організатор злочину - мешканець Києва, який служив у зоні АТО. Крім нього, до складу злочинної групи увійшли киянин та два мешканці Чернігівської області.

Під час обшуків поліція знайшла у підозрюваних два пістолети, обріз мисливської зброї, три залізні труби, пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень, а також схованку з гранатами та патронами.

За словами Ценова, правоохоронці також встановили та затримали замовника злочину, який оцінив виконання замаху у 3 тисячі доларів.

Начальник главку також додав, що підставою для замаху на Мазура стала його «громадська діяльність».

Наразі поліція продовжує розшукувати можливих співучасників злочину.

Як повідомляв УНІАН, вночі 10 жовтня у Борисполі Київської області невідомі кинули гранату у вікно квартири Мазура. Квартира розташована на другому поверсі житлового будинку. Внаслідок вибуху постраждав 61-річний батько Мазура, його було госпіталізовано. Поліція кваліфікувала злочин як замах на вбивство.

Сам Мазур пов'язує інцидент зі своєю громадською діяльністю.

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Теги: #поліція#замах#радикали С14