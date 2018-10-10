"Граната заплуталась у занавісках": з'явилися подробиці вибуху у квартирі координатора С14 (фото)

Сам Мазур написав, що спочатку поліція кваліфікувала інцидент як хуліганство.

Поліція кваліфікувала вибух у квартирі координатора організації С14 Сергія Мазура як замах на вбивство.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

При цьому сам Мазур на своїй сторінці у Facebook написав, що спочатку поліція кваліфікувала інцидент як хуліганство.

"Поліція інкримінувала гранату і ледь вижившого батька як звичайну хуліганку... На офіційному сайті поліція пише про кваліфікацію замаху. Хоча вночі було зовсім інше. Чи це насправді так - поки невідомо. Імовірно нашвидкуруч зрозуміли і переробили, щоб не було кіпішу як з Гандзюк", - написав активіст.

Він також розповів, що гранату кинули саме у його кімнату. Граната, яку закинули у вікно, заплуталась у фіранках і це врятувало життя батькові Мазура, який внаслідок вибуху опинився у лікарні.

"Як каже поліція йому чисто пощастило. Інакше б він загинув. Зараз він досі в реанімації, але лікарі кажуть, що стан нормалізувався і вже немає загрози для життя", - йдеться у повідомленні.