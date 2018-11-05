Її убили: українців шокувала смерть активістки Катерини Гандзюк (відео)
11:56, 05 листопада 2018Суспільство
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4 листопада в лікарні Києва померла громадська активістка Катерина Гандзюк.
Її убили: українців шокувала смерть активістки Катерини Гандзюк
Наприкінці липня її облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку в Херсоні.
За підозрою у причетності до замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. Втім поступово більшість з них відпустили або відправили під домашній арешт.
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Наразі під вартою залишається лише ймовірний організатор замаху Сергій Торбін.
У день смерті Гандзюк в Києві та інших містах України пройшли акції її пам’яті.
Учасники акції "Хто замовив Катю Гандзюк" вимагали притягти до відповідальності винних у вбивстві.
Втім адвокат Катерини Гандзюк припускає, що замовники її смерті можуть уникнути покарання.
Сама Катерина Гандзюк також скаржилася на затримки у розслідуванні.
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