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Її убили: українців шокувала смерть активістки Катерини Гандзюк (відео)

11:56, 05 листопада 2018
Суспільство
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За підозрою у причетності до замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. Втім поступово більшість з них відпустили або відправили під домашній арешт.

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Наразі під вартою залишається лише ймовірний організатор замаху Сергій Торбін.

У день смерті Гандзюк в Києві та інших містах України пройшли акції її пам’яті.

Учасники акції "Хто замовив Катю Гандзюк" вимагали притягти до відповідальності винних у вбивстві.

Втім адвокат Катерини Гандзюк припускає, що замовники її смерті можуть уникнути покарання.

Сама Катерина Гандзюк також скаржилася на затримки у розслідуванні.

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Новина в сюжеті: Смерть Катерини Гандзюк
Теги: #убивство#активісти#Катерина Гандзюк