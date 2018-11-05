Замовники убивства Гандзюк можуть уникнути покарання - адвокат

У разі відсутності ознаки замовності в провадженні поліції щодо виконавців буде неможливо притягнути до відповідальності замовників, яких розшукують в межах іншого провадження - відкритого Службою безпеки.

Передача до суду справи проти виконавців нападу на радницю міськголови Херсона в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.

Про це в коментарі Громадському заявила адвокат Гандзюк Євгенія Закревська.

Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що справу проти виконавців та організаторів нападу в найближчий час передадуть до суду.

"Я хочу наголосити, що станом принаймні на вчора, цим виконавцям не було змінено підозру і не було додано ознаку замовності. Другий момент: якщо справу по виконавцях передадуть в суд, то з чого і де будуть брати докази, яким чином використають ці докази в провадженні СБУ, яка шукає замовників", - заявила Закревська.

Захисниця пояснила, що в разі відсутності ознаки замовності в провадженні поліції щодо виконавців буде неможливо притягнути до відповідальності замовників, яких розшукують в межах іншого провадження - відкритого Службою безпеки.

Читайте такожУ Києві сотні людей зібралися на мітинг-реквієм за Катериною Гандзюк (фоторепортаж)

"Вони не можуть бути двічі підозрюваними, чи двічі обвинуваченими. Вони можуть обвинувачуватися тільки один раз", - зазначила вона.

За словами Закревської, адвокати Гандзюк раніше направили клопотання про об’єднання цих справ до прокуратури Херсонщини та до Генпрокуратури.

"Якщо це не буде зроблено, то я не бачу судової перспективи притягнення замовника до відповідальності. Просто передати справу по виконавцях до суду - це просто унеможливити в подальшому притягнення замовника", - наголосила вона.

Адвокат додала, що прокуратура Херсонської області вже відмовила в об’єднанні цих проваджень, від Генпрокуратури відповідь ще не надійшла.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під`їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю – В`ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Читайте такожПоліція перекваліфікувала напад на Гандзюк на закінчене умисне вбивство

У неділю, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк померла після тривалого лікування. Президент України Петро Порошенко закликав правоохоронців зробити все можливе для покарання винних у смерті активістки.

Довідка УНІАН. Катерина Гандзюк – політична і громадська діячка, депутатка Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, в. о. керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця Херсонського міського голови, національна волонтерка ООН, аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України, громадська активістка у сфері доступу до публічної інформації, координаторка Центру політичних студій та аналітики в Херсонській області.