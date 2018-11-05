В Україні з'явиться новий конкурс короткометражних фільмів "Короткі зустрічі"

Проведення першого конкурсу заплановано на 2019 рік.

Міністерство культури України спільно з Одеською кіностудією та Одеським відділенням Національної спілки кінематографістів України засновують конкурс короткометражних фільмів імені Кіри Муратової «Короткі зустрічі».

Про це повідомляє прес-служба Одеської кіностудії в своєму Інстаграмі.

Проведення першого конкурсу заплановано на 2019 рік. До участі будуть запрошені молоді кінорежисери. Переможці отримають можливість виробляти свої проекти на потужностях Одеської кіностудії.

"Уявити українське і навіть світове кіно без Кіри Муратової неможливо, настільки її величезний вклад у розвиток кінематографу. Її картини – зразки високого кіномистецтва, вони надихають митців як в Україні, так і далеко за її межами. Саме тому ініціатива заснування конкурсу короткометражних фільмів імені Кіри Муратової «Короткі зустрічі» - подія надзвичайно важлива в контексті державному, коли питання національного кіно посідає одне з провідних місць у сфері розвитку культури", – каже Міністр культури України Євген Нищук.

На його думку, короткометражне кіно в Україні – досить сильний сегмент, про що говорять високі нагороди українських кінематографістів на світових кінофорумах.

"Особливо важливою ця ініціатива є в контексті відродження українського кіно і створення нового покоління українських кінематографістів. Я сподіваюся, що проект конкурсу короткометражних фільмів знайде підтримку серед профільних експертів УКФ та Мінкульту і буде реалізований на найвищому рівні", - заявив Нищук.