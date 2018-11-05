У Порошенка назвали крайній термін реконструкції наданої в користування Константинополю Андріївської церкви

Радник президента очікує на завершення ремонтних робіт в Андріївській церкві в розумні строки.

Радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко прогнозує, що реконструкцію наданої в користування Вселенському патріархату Андріївської церкви за потреби можуть прискорити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Павленко сказав на брифінгу в Києві.

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«Найголовніше, що прийнятий відповідний закон в Україні щодо передачі в користування, не у власність, а в користування, цієї церкви Вселенському патріархату, і далі, думаю, буде сприяння щодо того, щоб ремонт був завершений у розумні строки», - сказав він.

«2020-й рік – це крайній термін (завершення реконструкції Андріївської церкви - УНІАН). Я так розумію, що за потреби, в розумних межах, це буде прискорено», - зауважив Павленко.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила внесений президентом закон «Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника «Софія Київська» (№9208). Закон передбачає передачу Андріївської церкви в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.

Голова ВР Андрій Парубій підписав зазначений закон і направив на підпис президенту.

22 жовтня речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) заявив, що передача Андріївської церкви Вселенському патріархату потрібна для взаємодії української церкви з Константинополем.

3 листопада Вселенський патріарх Варфоломій висловив вдячність президенту Петру Порошенку за передачу Вселенському патріархату Андріївської церкви.