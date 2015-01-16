"Правий сектор" потрапив у чорний список Росфінмоніторингу
Росфінмоніторинг включив в перелік екстремістських 5 заборонених в Росії українських організацій, в тому числі організацію "Правий сектор".
Перелік організацій, які у Росії вважаються екстремістськими, включені також Українська національна асамблея - Українська народна самооборона, "Братство", "Тризуб ім. Степана Бандери" і Українська повстанська армія, повідомляє Бі-бі-сі.
Читайте такожРосія включила Сенцова до списку терористів
Верховний суд Росії в листопаді 2014 року заборонив у країні діяльність "Правого сектора" і доданих до переліку ще чотирьох українських організацій.
Росфінмоніторинг доводить даний перелік до відома банків та інших організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами та іншим майном. Наявність організації або фізичної особи в даному переліку є підставою для припинення операцій з ними та блокування їх банківських рахунків.
У перелік Росфінмоніторингу входять 88 іноземних організацій і 382 іноземці, які в Росії вважаються причетними до екстремістської діяльності. Підставою для включення організації в цей список є рішення суду про заборону її діяльності за екстремізм.