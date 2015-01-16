"Правий сектор" потрапив у чорний список Росфінмоніторингу

Перелік організацій, які у Росії вважаються екстремістськими, включені також Українська національна асамблея - Українська народна самооборона, "Братство", "Тризуб ім. Степана Бандери" і Українська повстанська армія, повідомляє Бі-бі-сі.

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Верховний суд Росії в листопаді 2014 року заборонив у країні діяльність "Правого сектора" і доданих до переліку ще чотирьох українських організацій.

Росфінмоніторинг доводить даний перелік до відома банків та інших організацій, що здійснюють операції з грошовими коштами та іншим майном. Наявність організації або фізичної особи в даному переліку є підставою для припинення операцій з ними та блокування їх банківських рахунків.

У перелік Росфінмоніторингу входять 88 іноземних організацій і 382 іноземці, які в Росії вважаються причетними до екстремістської діяльності. Підставою для включення організації в цей список є рішення суду про заборону її діяльності за екстремізм.