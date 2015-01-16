Комбат про Донецький аеропорт: Ми утримуємо позиції в новому терміналі і нікуди йти не збираємося

В Донецькому аеропорту триває бій. Про це Громадському телефоном сказав комбат 5-го окремого батальйону «Правого сектору» з позивним «Чорний».

«Сиуація така: вони наступають, ми відбиваємося. Вони намагаються нас вбити, ми намагаємося не дати їм цього зробити і повбивати більше їхніх. Так і працюємо», - зазначив він.

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«Чорний» підкреслив: українські бійці утримують позиції в новому терміналі аеропорту і нікуди звідти йти не збираються.

«Бій триває, поранені є, точної інформації про кількість ми поки що не маємо», - розповів він.