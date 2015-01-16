Комбат про Донецький аеропорт: Ми утримуємо позиції в новому терміналі і нікуди йти не збираємося
17:17, 16 січня 2015Суспільство
3652 0
Бій з бойовиками у Донецькому аеропорті триває.
Українські військові тримають аеропорт під контролем / Соцмережі
В Донецькому аеропорту триває бій. Про це Громадському телефоном сказав комбат 5-го окремого батальйону «Правого сектору» з позивним «Чорний».
«Сиуація така: вони наступають, ми відбиваємося. Вони намагаються нас вбити, ми намагаємося не дати їм цього зробити і повбивати більше їхніх. Так і працюємо», - зазначив він.
Читайте такожПід час сьогоднішнього бою в Донецькому аеропорту загинув "кіборг", 11 поранені - радник Порошенка
«Чорний» підкреслив: українські бійці утримують позиції в новому терміналі аеропорту і нікуди звідти йти не збираються.
«Бій триває, поранені є, точної інформації про кількість ми поки що не маємо», - розповів він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter