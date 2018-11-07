Помер один з найжорстокіших серійних вбивць України

Він убивав та ґвалтував дівчат віком від 9 до 17 років. На його рахунку щонайменше 37 жертв.

У понеділок 5 листопада помер один з найжорстокіших серійних убивць України Сергій Ткач, відомий як "пологівський маніяк".

Про це повідомили в Пенітенціарній службі України, передає ТСН.

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Там повідомили, що вбивця помер від серцевої недостатності.

Як повідомляв УНІАН, Ткач відбував довічний термін у Житомирській колонії №8. На його руках - кров доведених 37 жертв, та, за його зізнаннями, їх понад 100. Ткач убивав та ґвалтував дівчат віком від 9 до 17 років. Ґвалтівник вів щоденник, в який записував усі моторошні подробиці злочинів.

Перебуваючи за ґратами, Ткач одружився з 27-річною дівчиною Оленою Сергіївною, яка вже народила йому дитину. За словами Олени, вона "полювала" на Сергія довгих 12 років. "Мені він подобався з моменту, коли я про нього дізналася", - каже дівчина.