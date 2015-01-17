СБУ запобігла спробі викрадення бойовиками трьох БМП

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, контррозвідники встановили, що незаконне воєнізоване формування планує збройний напад на український блокпост і захоплення трьох нових БМП, тільки що переданих на озброєння Національній гвардії України. Метою масштабної диверсії була дискредитація бійців АТО, створення резонансного приводу для антиукраїнської пропаганди.

Читайте такожСБУ затримала інформатора бойовиків, через якого загинули військовіВ СБУ зазначили, що бандити розраховували залучити до скоєння цього злочину свого інформатора, який знає місцевість і не викликає підозр. Житель міста Курахове, 1964 року народження, був завербований бойовиками і повідомляв їм дані про дислокацію сил АТО. Карти з відповідними позначками він возив у Донецьк і віддавав при особистих зустрічах з бойовиками. Від них він отримав нове завдання - на автомобілі перевезти диверсійну групу з чотирьох натренованих російськими спецназівцями бойовиків з контрольованої ними території до українського блокпосту.

Співробітники СБУ викрили та затримали злочинця. Спільно з армійськими підрозділами прийняті заходи по посиленню блокпостів та недопущенню викрадення української техніки.