В Станиці Луганській через вибух на блокпосту загинув військовий, ще троє поранені

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, вчора після обіду в Станиці Луганській на вул. Чапаєва був утворений диверсійний акт проти українських військових.

Читайте такожСБУ затримала інформатора бойовиків, через якого загинули військові"О 14 годині на блокпост (який розташований в крайній точці селища біля берега Сіверського Дінця) прийшов якийсь дідусь, який назвався місцевим жителем, подарував військовим 3-літрову банку меду, подякував їм за службу і пішов. Коли солдати спробували спробувати мед, банка вибухнула (всередині було закладено вибуховий пристрій). Один солдат загинув, ще троє важко поранені", - зазначив Геннадій Москаль.

На думку Геннадія Москаля, випадок в Станиці ще раз підтверджує, що бойовики в протистоянні з українськими силовиками не гребують жодними методами.