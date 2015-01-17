У Донецькій області бойовики наказали жителям села покинути його територію протягом доби

У Донецькій області бойовики наказали жителям одного з населених пунктів протягом доби залишити територію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожПеред черговим "перемир'ям" у Станиці Луганській йшли справжні вуличні бої - боєць НГУ"У селі Жовтень Новоазовського району Донецької області члени бандформування «ДНР» наказали місцевим жителям протягом доби залишити територію населеного пункту", - повідомив Лисенко.