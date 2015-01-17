У Донецькій області бойовики наказали жителям села покинути його територію протягом доби
14:21, 17 січня 2015Суспільство
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У селі Жовтень Новоазовського району Донецької області члени бандформування «ДНР» наказали місцевим жителям протягом доби залишити територію населеного пункту.
REUTERS
У Донецькій області бойовики наказали жителям одного з населених пунктів протягом доби залишити територію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-офіцер АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожПеред черговим "перемир'ям" у Станиці Луганській йшли справжні вуличні бої - боєць НГУ"У селі Жовтень Новоазовського району Донецької області члени бандформування «ДНР» наказали місцевим жителям протягом доби залишити територію населеного пункту", - повідомив Лисенко.
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