Вночі бойовики обстрілювали донецький аеропорт і найближчі села

Про це повідомляє на своїй сторінці у соцмережі прес-центр АТО.

Читайте такожСитуація в зоні АТО складна: ввечері бойовики знову почали обстрілювати Донецький аеропорт (відео)За інформацією штабу, епіцентром напруженості залишається донецький аеропорт, який утримують українські військові. Протягом ночі бойовики обстрілювали його з стрілецької зброї, мінометів і артилерії.

Також з артилерії і реактивних систем залпового вогню обстрілювалися і найближчі до аеропорту населені пункти, найбільше з яких постраждали Піски і Тоненьке. На інших напрямках бойовики тричі накрили "Градом" Попасну, що неподалік від Дебальцево, Кам'янку і Рідкодуб, а в Луганській області - Нижньотепле, Кримське і Щастя. "В цілому ж за добу бандформування 82 рази обстріляли позиції сил АТО", - наголошується в повідомленні штабу АТО.