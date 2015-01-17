Місія ОБСЄ потрапила під обстріл в Чермалику

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, передає "Апостроф".

Читайте такожОБСЄ зафіксувала пересування військової техніки бойовиків"Село розташоване в західній частині річки Кальміус, східна частина якої - під контролем самопроголошеної "ДНР". Після зустрічі з робітниками місія перемістилася на сусідній пагорб, на відстані приблизно 200 м від насоса. Через дві години на території пролунали три постріли, вчинені невідомою людиною: один постріл потрапив у вантажівку робітників, два інших пролетіли в п'яти метрах від транспортних засобів місії",- йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ вважають, що постріли були зроблені з східного напрямку.