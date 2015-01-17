Місія ОБСЄ потрапила під обстріл в Чермалику
14:26, 17 січня 2015Суспільство
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Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ потрапили під обстріл під час відвідування села Чермалик (72 км на південь від Донецька) для спостереження за ремонтними роботами сільського водонасоса.
REUTERS
Про це йдеться у звіті ОБСЄ, передає "Апостроф".
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В ОБСЄ вважають, що постріли були зроблені з східного напрямку.
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