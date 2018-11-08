СБУ розпочала розслідування через скаргу студентки про погрози з боку чиновника МВС Варченка

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 129 (погроза вбивством).

За заявою київської студентки Наталії Бурейко про нібито погрози з боку заступника начальника відділу Департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка відкрито кримінальне провадження.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Київської прокуратури.

“Заява надійшла близько 12-ї години дня. Вона була залишена у скринці для звернень громадян. Сьогодні ж вона була розглянута прокурором відділу. І оскільки вона містила відомості про вчинення стосовно заявниці погроз життю та здоров’ю, було прийнято рішення про внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України — погроза вбивством”, - сказала керівник прес-служби прокуратури Надія Максимець.

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Також вона додала, що досудове розслідування доручено Управлінню СБУ у Києві та Київській області, а прокуратура столиці здійснюватиме процесуальне керівництво.

Максимець повідомила, що студентка ще не спілкувалася зі слідчим, оскільки її заява була лише в письмовому вигляді.

“Далі заявниця буде викликана на допит, допитана, їй буде надано статус у провадженні, а далі слідчий визначить хід досудового розслідування. Факти, викладені в цій заяві, будуть перевірені слідчим шляхом”, - сказала Максимець.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада столична прокуратура отримала звернення від імені громадянки Наталії Бурейко про погрози і переслідування від особи, яка в соцмережах користується іменем Олександр Варченко.

Нагадаємо, 7 листопада Бурейко опублікувала у Facebook пост, в якому розповіла про нібито домагання та погрози з боку посадовця, з яким познайомилася в месенджері Tinder. Дівчина заявила, що змушена звернутися за допомогою.

"В останні тижні моє життя перетворилося на пекло. Все це якийсь сюрреалізм і нагадує чи то невдалий розіграш, чи то фільм жахів. Все почалося з рандомного свайпа в Tinder і ненав'язливого спілкування вечорами. Так я познайомилася з ним, з Олександром. Спершу він здавався галантним чоловіком та джентельменом, обсипав компліментами і надсилав листівки, хвалився своїми зв'язками і становищем у суспільстві", – зазначила вона.

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"Потім почав нав'язливо і агресивно наполягати на зближенні, за яке обіцяв мене "озолотити". Після того як я відмовилася і дала зрозуміти, що подальше спілкування небажане, Олександр почав писати образи і погрожувати мені розправою, писати, що я його власність, що я ніхто, що він може робити зі мною все, що дістане мене скрізь. Все б це було схоже на погрози в інтернеті від ображеної людини, але вони не припинилися", – продовжила Наталія.

За її словами, надалі він дізнався про неї все, включно з адресою її близьких та контактні номери телефонів. Надалі він нібито почав писати їй СМС і погрожувати фізичною розправою.

"А вчора мені прислали квіти і відрубані птичі лапи. Олександр написав, що це він», - зазначила дівчина.

Як розповіла Наталя, їй почали надходити повідомлення з незнайомих номерів у Viber та Telegram. Всі ці номери вона блокувала, і загрози нібито почали надходити вже її родичам та знайомим. Свою публікацію дівчина супроводжувала скріншотами листування й фотографією "подарунка" з курячими лапами. Водночас співробітник Департаменту НПУ пов'язав провокацію з тим, що його цивільна дружина Ольга Варченко обіймає посаду першого заступника голови ДБР. За словами посадовця, він став жертвою "інформаційної атаки".