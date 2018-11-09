Більше половини читачів УНІАН вважають євробляхерів «нахлібниками» - опитування

Всього 2% учасників опитування висловили нейтралітет, сказавши, що проблема з перекриттям доріг та протестами євробляхерів їх не стосується та не хвилює.

56% читачів УНІАН вважають власників автомобілів з іноземною реєстрацією «нахлібниками» та порушниками закону, а також тими, хто ухиляється від сплати податків.

39% опитаних підтримують власників легкових автомобілів на «єврономерах» та переконані, що в Україні потрібно вимагати дешевого розмитнення, щоб ціни були, «як в Європі». Водночас, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 3% респондентів висловилися категорично проти протестів євробляхерів.

Загалом в опитуванні на сайті УНІАН взяли участь 2,3 тисячі наших читачів.

Читайте такожЛідер "євробляхерів" спалив свій Land Rover на знак протесту (відео)

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 листопада, Верховна Рада прийняла закон про доступне розмитнення автомобілів на єврономерах. Власникам авто з іноземною реєстрацією надали 90 пільгових днів, упродовж яких вони зможуть розмитнити їх зі знижкою 50%. Самі власники автомобілів на єврономерах висловили незадоволення прийнятим законом та закликали писати до президента звернення, щоб він його ветував.

Зазначимо, починаючи з осені 2017 року, власники автомобілів з іноземною реєстрацією проводять численні акції протесту в багатьох регіонах України, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля та не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.

Читайте такожКрах для "бляхобізнесу" і європейська автосвалка: експерт назвав плюси й мінуси нових законів про розмитнення

За даними Державної фіскальної служби, в Україні перебувають майже 425,4 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких понад 246,4 тисячі з порушенням терміну перебування. Таким чином, найбільшу кількість авто завезено з Польщі – 110,7 тисячі авто, Литви – 51,7 тисячі, Німеччини – 19,8 тисячі, Болгарії - 14,1 тисячі, Чехії – 13,1 тисячі.