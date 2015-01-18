На Керченській переправі в черзі застрягли кілька сотень машин
12:55, 18 січня 2015Суспільство
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Черга на Керченську поромну переправу з боку Краснодарського краю становить 348 вантажних і 70 легкових автомобілів.
За попередню добу перевезено 1396 транспортних засобів / kuban.aif.ru
Про це повідомляє Єдина транспортна дирекція.
За інформацією дирекції, у порту «Кавказ» своєї черги чекають 70 легкових та 45 вантажних машин, в порту «Крим» черга відсутня.
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На вантажний лінії навантаження на пором очікують: в порту «Новоросійськ» 85 вантажних автомобілів, у Слов'янську-на-Кубані - 218 вантажівок, в Керчі - 160. За попередню добу перевезено 1396 транспортних засобів, у тому числі 140 вантажних автомобілів.
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