На Керченській переправі в черзі застрягли кілька сотень машин

Про це повідомляє Єдина транспортна дирекція.

За інформацією дирекції, у порту «Кавказ» своєї черги чекають 70 легкових та 45 вантажних машин, в порту «Крим» черга відсутня.

Читайте такожНа Керченській переправі оголосили штормове попередження, в черзі застрягли сотні машин

На вантажний лінії навантаження на пором очікують: в порту «Новоросійськ» 85 вантажних автомобілів, у Слов'янську-на-Кубані - 218 вантажівок, в Керчі - 160. За попередню добу перевезено 1396 транспортних засобів, у тому числі 140 вантажних автомобілів.