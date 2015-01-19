Через обстріли бойовиків у Горлівці загинули троє мирних жителів, 17 осіб - поранено

Обстріли бойовиків, які поновилися з новою силою в Горлівці цими вихідними, забрали життя трьох людей, ще 17 мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляють у мерії, передає Gorlovka.ua.

Всього, за інформацією відділу охорони здоров'я, в Горлівці в результаті бойових дій постраждали 274 жителі, 92 людини загинули, серед загиблих - 9 дітей.

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Як розповіли у профільному департаменті, в результаті вчорашнього обстрілу Горлівки пошкоджено 14 об'єктів сфери освіти. Прямі попадання снарядів пошкодили покрівлю та вікна в школах № 65 і 49, а також у філії БДЮТ Калінінського району (ж/м Східний) та ДЮСШ №1.

Крім того, пошкоджено вікна у наступних навчальних закладах: ЗОШ№ 73, 53, 60, 17, 29, 54, 50, школі-інтернаті №4 (постраждали навчальний і спальний корпуси), д/з № 75, а також будівля Станції юних техніків. В даний час комісія обстежує ступінь руйнувань, щоб в найкоротші терміни приступити до відновлювальних робіт.

У департаменті освіти поінформували, що у зв'язку із загостренням ситуації на території міста для школярів продовжені канікули на два дні, до 21 січня, учням технікумів відпочинок продовжено на день. Крім того, на два дні припинена робота дитячих садків та позашкільних закладів.