У Херсоні 13 шкіл припинили навчання через відсутність теплопостачання

Вимушені канікули триватимуть з 14 по 17 листопада.

У 13 школах Херсона, до який теплоносії постачає АТ «Херсонська ТЕЦ», призупинено навчання через відсутність опалення.

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Про це повідомляє управління громадських зв'язків Херсонської міської ради.

«З 14 по 17 листопада у херсонських школах через відсутність теплопостачання призупинено освітній процес. Учні 13 шкіл, постачальником теплоносіїв яких є АТ «Херсонська ТЕЦ», йдуть на вимушені канікули», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виконання у повному обсязі навчальних планів і програм відбудеться шляхом ущільнення програмового матеріалу у школах № 4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, фізико-технічному ліцеї, Центрі освіти молоді, спецшколі №1.

Згідно з повідомленням, заклади дошкільної освіти (№ 7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87) працюватимуть у звичайному режимі, але з встановленням обігрівальних пристроїв у ігрових та спальних кімнатах.

«Діти, які не відвідуватимуть дитячі садки у період відсутності центрального теплопостачання, вважатимуться відсутніми з поважних причин», - вказано у повідомленні.

В управлінні зазначили, що станом на 13 листопада ТЕЦ так і не надала тепло до закладів освіти міста.

За інформацією керівника Херсонської ТЕЦ Віктора Судака, проблеми підприємства зумовлені багаторічними заниженими тарифами на теплопостачання від ТЕЦ, через що виник борг від населення у розмірі 61 млн грн, заборгованість підприємства перед НАК «Нафтогаз України» та внаслідок цього відсутність лімітів на газ.