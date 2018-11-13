У Сєвєродонецьку зірвано опалювальний сезон: екс-голова ОДА каже про "диверсію проти України"

Канікули у школах знову продовжили на три тижні.

У Сєвєродонецьку Луганської області зірвано опалювальний сезон. Школи міста закрилися на вимушені канікули, у частини жителів, крім опалення, відсутня електроенергія.

Про це заявила екс-глава Луганської облдержадміністрації Ірина Верігіна, передає «Обозреватель». За її словами, критична ситуація у прифронтовому місті – справжня диверсія проти України.

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За словами Верігіної, те, що сталося у Смілі і Кривому Розі, відбувається і на Луганщині.

"Я приїхала з Сєвєродонецька. Половина міста була з опаленням, половина без опалення. У школах і дитсадках опалення не було. Канікули у школах знову продовжили на три тижні, діти замерзали в дитсадках, хворіли. Батьки ішли на лікарняний, але і вдома не можна зігрітися, бо в частині міста, де не було опалення, люди вмикали обігрівачі і у них не було навіть світла. Тобто не було ані опалення, ані світла. І це 50 км від лінії розмежування, це дуже близько", — наголосила вона.

"Я вважаю, що це не тільки питання опалення — це питання національної безпеки нашої країни. Я згадую 2014 рік, коли казначейство в Луганську було захоплене і в ручному режимі на цій території людям платили пенсії та зарплати. Жодного дня не було затримки, бо ми розуміли, що це нацбезпека нашої держави. Зараз це не просто недбалість, а диверсія проти українських громадян", — вважає екс-глава ОДА.

Верігіна закликала негайно скликати Раду нацбезпеки та оборони для вирішення цієї проблеми.