этот материал доступен на русском

Кривава ДТП у Харкові: опубліковано висновки додаткової експертизи у справі Зайцевої-Дронова (документи)

08:44, 14 листопада 2018
Суспільство
2313 0
ДТП у Харкові в 2017 році забрала життя шести людей / фото npu.gov.ua

Читайте такожКривава ДТП у Харкові: адвокат Дронова заявив про "ляп" в експертизі (фото)

Про це повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва на своїй сторінці у Facebook і опублікувала відповідні документи.

"Таки оголосили висновки комплексної судової автотехнічної експертизи. Коротко, є графічне зображення меж перехрестя (без масштабу, розрахунку кутів, у принципі без усіх розрахунків, але із зазначенням того, що "Фольцваген" заїхав на "умовну" лінію межі перехрестя - стор 23) і фототаблиця, яка відображає протилежне). Адвокати Дронова заявили відвід експертам. Думаю, шансів не багато, а даремно", - зазначила адвокат.

13 листопада Київський районний суд Харкова відмовився викликати на засідання як свідка медсестру, яка брала аналізи в обвинуваченої у смертельній ДТП на вул. Сумській Олени Зайцевої.

Зокрема, захисник потерпілих Лариса Матвєєва подала до суду клопотання про виклик у суд як свідка медсестру, яка брала аналізи у Зайцевої після аварії, і психіатра, що оглядав її.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Суд у справі кривавої ДТП у Харкові
Теги: #ДТП#Харків#Олена Зайцева#Дронов у суді