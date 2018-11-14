Кривава ДТП у Харкові: опубліковано висновки додаткової експертизи у справі Зайцевої-Дронова (документи)

У суді в справі моторошної аварії на Сумській у Харкові оголосили висновки додаткової експертизи.

13 листопада в суді у справі смертельної ДТП на Сумській у Харкові, що сталася в жовтні 2017 року, були надані результати експертиз.

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Про це повідомила адвокат потерпілих Лариса Матвєєва на своїй сторінці у Facebook і опублікувала відповідні документи.

"Таки оголосили висновки комплексної судової автотехнічної експертизи. Коротко, є графічне зображення меж перехрестя (без масштабу, розрахунку кутів, у принципі без усіх розрахунків, але із зазначенням того, що "Фольцваген" заїхав на "умовну" лінію межі перехрестя - стор 23) і фототаблиця, яка відображає протилежне). Адвокати Дронова заявили відвід експертам. Думаю, шансів не багато, а даремно", - зазначила адвокат.

13 листопада Київський районний суд Харкова відмовився викликати на засідання як свідка медсестру, яка брала аналізи в обвинуваченої у смертельній ДТП на вул. Сумській Олени Зайцевої.

Зокрема, захисник потерпілих Лариса Матвєєва подала до суду клопотання про виклик у суд як свідка медсестру, яка брала аналізи у Зайцевої після аварії, і психіатра, що оглядав її.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.