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Масштабний прорив труби в центрі Києва: аварію досі ліквідують, водіям радять їхати в об'їзд (фото, відео)

11:17, 14 листопада 2018
Суспільство
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Сьогодні зранку на місці події проводили ремонтні роботи за допомогою екскаватора / "Інформатор"

Вчора на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі прорвало трубу гарячого водопостачання, у результаті чого частина асфальту провалилася, а по дорогах почали бігти річки з окропу. Фахівці заявили, що усунуть всі проблеми до 14 листопада 15:00.

"Інформатор"

Сьогодні зранку на місці події проводили ремонтні роботи за допомогою екскаватора, передає "Інформатор". Місце провалу огородили, але рух на цій ділянці дороги відкрили. Подачу води планують відновити 14 листопада до 15:00.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі через прорив труби гарячого водопостачання. Відразу після події воду перекрили, але на проїжджій частині все ще залишався окріп. Рух по цій території перекрили на кілька годин. Через пару була погана видимість. Утворилася пробка.

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Теги: #затори