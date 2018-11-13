У центрі Києва прорвало тепломережу, автомобіль провалився в яму з гарячою водою (фото, відео)

Рух громадського транспорту на вулиці Жилянській та Шота Руставелі заблоковано.

У центрі Києва автомобіль провалився у яму з гарячою водою.

Про це "Київ оперативний" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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"Прямо зараз на Шота Руставелі прорвало трубу. Прорвало так, що знесло авто, яке майже провалилося під землю. Рух транспорту повністю перекрито", - сказано у повідомленні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з 16.47 заблоковано рух тролейбусів №№ 3, 12, 14, 40, 40к та автобусів № 69 на вулицях Жилянській та Шота Руставелі через прорив тепломережі і провал проїжджої частини. На місце викликано відповідальні служби міста.

Рух тролейбусів № 3 організовано до Південного вокзалу, № 12 – до станці метро «Либідська», № 14 – до Палацу спорту, №№ 40,40к – до Залізничного масиву, автобусів № 69 - до вулиці Тарасівської.