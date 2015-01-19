Податок на розкіш зачепить тільки 3-5% українців - міністр

Про це повідомила в ефірі телеканалу «1+1» міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Ми зменшили кількість податків вдвічі - з 22 до 11. Є нові податки, але вони сформовані для того, щоб обкласти податком багатих людей, - сказала Яресько. - Так, у цьому році ми збільшили витрати і повинні були побудувати нову дохідну частину бюджету, але не ціною звичайних доходів громадян. Ми, наприклад, обклали податком розкішні автомобілі та ювелірні прикраси, вирівняли податок на пасивні доходи. Але це все не стосується 95-97% населення».

Читайте такожУ Мінфіні запевняють, що "податок на розкіш" торкнеться лише 17 тисяч автомобілівЯк повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу в кінці 2014 року. У відповідність до змін у Податкове законодавство розширена база оподаткування податку на майно та передбачається оподаткування дорогих транспортних засобів. Це стосується виключно дорогих автомобілів з об'ємом двигуна понад 3 літри і терміном експлуатації до 5 років. Передбачається щорічна сплата податку на майно в розмірі 25 тис. грн. Крім того, ця норма стосується всього-навсього 17300 автомобілів в країні при загальній кількості зареєстрованих авто в країні понад 1,3 млн. Таким чином, оподаткування автотранспортних засобів торкнеться лише 1,3% автомобілів.