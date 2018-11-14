"Прокинуться рішали": експерт спрогнозував появу нової корупційної схеми через закон про "євробляхи"

Він також заявив, що зараз протестуючу проти податків на розмитнення іноземних автомобілів громадську організацію "Авто Євро Сила" намагаються розбити на сегменти і воювати з нею по частинах.

На протестах власників автомобілів із європейськими номерами вже заробляють власники сервісів із розбирання авто на деталі, які з початку мітингів знизили ціни на прийом автомобілів на третину. У разі підписання президентом України нового закону про "єврономери", до них можуть підключитися корупціонери в МВС.

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Таку думку висловив експерт із транспортних питань В'ячеслав Коновалов, передає «Обозреватель». За його словами, сервісні центри МВС уже зараз не справляються із усіма чергами.

"І тут з'являється ще одна категорія водіїв, які хочуть все-таки легалізуватися і оформити документи. Я думаю, прокинуться рішали, які будуть за недорого легалізовувати всі ці документи", — пояснив Коновалов.

"Тут виходить така вилка, що всі намагаються на цьому заробити: рішали, "розбірка" і всілякі адвокати, які оформляють документи", — додав експерт.

Він також заявив, що зараз протестуючу проти податків на розмитнення іноземних автомобілів громадську організацію "Авто Євро Сила" намагаються розбити на сегменти і воювати з нею по частинах.

"Бо частина їх уже оголосила, що вони будуть політичною силою і працюватимуть як політична сила, тому, мовляв, давайте з нами домовлятися. А тут виходить, що цю політичну силу поділили на шматки і намагаються із нею щось зробити", — підсумував Коновалов.