За добу в Донецьку загинули 2 мирних жителі, 11 - поранені

Як повідомила прес-служба Донецької міської адміністрації, ніч у Донецьку пройшла під масовані артобстріли.

Читайте такожУ Донецьку снаряд влучив у дитячу лікарню, поранені двоє лікарів (фото)

Крім цього, прес-офіцер АТО Леонід Матюхін заявив, що бойовики застосовують тактику "випаленої землі" на Донбасі, за добу вони 10 разів обстріляли населені пункти Луганської області. "На території Луганської області зафіксовано 10 обстрілыв безпосередньо населених пунктів. Терористи продовжують використовувати політику "випаленої землі"", - зазначив він.

"Для них (бойовики - УНІАН) головне - знищення інфраструктури і вбивство людей", - додав Леонід Матюхін.