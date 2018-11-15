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Тіло керченського стрільця Рослякова досі залишається в морзі

10:52, 15 листопада 2018
Суспільство
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По тіло Рослякова так ніхто і не звернувся / фото Mash

Тіло четвертокурсника Владислава Рослякова, який 17 жовтня влаштував вибух і стрілянину в політехнічному коледжі Керчі, не поховано через майже місяць після трагедії.

Про це повідомив у четвер ТАСС, посилаючись на джерело в медичних колах.

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"Щодо поховання тіла немає даних, оскільки по нього [тіло] ніхто не звернувся", - сказав співрозмовник агентства.

Співрозмовник пояснив, що мати стрільця зараз перебуває на лікуванні в одному з медичних закладів.

Раніше повідомлялося, що всі 20 осіб, які загинули внаслідок вибухів і стрілянини в коледжі, поховані. Непохованими залишається тільки сам нападник. Також повідомлялося, що мати студента працює санітаркою в місцевому онкодиспансері, але не виходить на роботу з моменту трагедії.

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Теги: #Крим#Керч#Владислав Росляков