Керченський стрілок хотів спалити коледж - ЗМІ

Росляков захоплювався комп'ютерними іграми і мріяв перетворити свій коледж в арену з шутера Doom, повідомляють ЗМІ.

Владислав Росляков, який влаштував стрілянину і вибух в керченському коледжі, планував підпалити будівлю.

За даними поінформованих джерел "Ъ", в останні дні оперативники і слідчі Слідчого комітету Росії, розслідуючи обставини масового вбивства в Керченському політехнічному коледжі, змогли зібрати досить багато інформації про особу та захоплення 18-річного Владислава Рослякова.

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Повідомляється, що Росляков був шанувальником серійних маніяків, мріяв перетворити свій коледж в арену з шутера Doom і спалити його після бійні, жертвами якої стала 21 людина, включаючи самого вбивцю. При цьому його знайомі відгукуються про парубка як про "спокійного і тихого", але дуже замкнутого та образливого підлітка, який захоплюється зброєю і комп'ютерами.

Під час нападу в коледжі загинули Олексій Лавринович, який навчався разом з Росляковым, і його викладач інформатики Олександр Моїсеєнко. Але, за словами одногрупників, ніяких конфліктів з ними у Рослякова не було. Ігор Парасич — батько одного з одногрупників, Олександра, так само стверджує, що над майбутнім стрільцем ніхто не знущався, тому що це була "дуже спокійна група з нормальними хлопцями".

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Крім того, за його словами, Владислав цілком міг постояти за себе: він був добре фізично розвинений і деякий час займався боксом. Ігор Парасич зі слів сина повідомив, що вбивця два дні до нападу не з'являвся в коледжі, пояснюючи це хворобою. До цього заняття він намагався не пропускати, а вчився в основному на "добре" та "відмінно".

"На першому курсі, коли Саня (син Ігоря Парасича — УНІАН) з ним тісно спілкувався, вбивця неодноразово з захопленням розповідав йому про фільм "Клас" (сюжет був навіяний подіями в американській школі "Колумбайн", де два підлітка у 1999 році застрелили 13 чоловік, покінчивши потім життя самогубством — УНІАН) і ще якихось подібних. Він взагалі дуже часто з'їжджав на подібні теми",— пояснив Ігор Парасич.

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Також він згадав, що в 2017 році Росляков розпилив у навчальному корпусі перцевий балончик і зірвав заняття — "тоді його мало не вигнали, але пожаліли".

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. У результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.

Кримінальну справу, порушену за статтею "Теракт", було перекваліфіковано на статтю "Вбивство".