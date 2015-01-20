На Луганщині бойовики обстріляли автомобілі Москаля і Матіос

Як йдеться у повідомленні прес-служби Москаля, Трьохізбенка - один із трьох населених пунктів Луганської області, які обстрілюють майже щодня - з артилерії, мінометів, "Градів", танків і стрілецької зброї.

Під час огляду чиновниками пошкодженого житла почався новий обстріл з "Градів" - очевидно, козаки помітили, що до села заїхали кілька автомобілів з військовим супроводом, і вирішили обстріляти їх. Кілька снарядів вибухнули за 300-400 метрів від автомобілів Москаля і Матіос, але в результаті обстрілу ніхто не постраждав.

Згідно з повідомленням прес-служби, минулої суботи бойовики випустили кілька залпів з "Градів" по сільській школі. Приміщення, що побудоване ще за радянських часів і розраховане на 1200 учнів, серйозно пошкоджене - більшість вікон вибиті вибухами, зруйновані стіни, фасад. Один із снарядів влучив у дах, але не вибухнув, інший пробив перекриття і вибухнув у коридорі. Будівля школи непридатна для навчання і потребує реконструкції.

Читайте такожСБУ знешкодила розвідгрупу бойовиків на ЛуганщиніУ неділю, напередодні Хрещення, бойовики обстріляли православну церкву. Снаряд із "Граду" пошкодив стіну, осколками пробиті металеві двері, вилетіла частина вікон.

"Церква розташована у самому центрі села, поблизу немає опорних пунктів українських силовиків, тому влучити в неї можна тільки цілеспрямовано", - зазначив Москаль.

За останні дві доби у селі снарядами пошкоджені і зруйновані понад десять будівель. Обійшлося без поранених і загиблих, оскільки більшість селян давно виїхали з Трьохізбенки.