Заарештовано підозрюваного в тероризмі та нападі на активістів у Херсоні

У Генпрокуратурі зазначають, що громадянин України діяв на виконання завдання спецслужб РФ.

Затримано та заарештовано громадянина України К., якого підозрюють у вчиненні закінченого замаху на терористичний акт, готуванні до терористичного акту та незаконному поводженні із зброєю, нападі на активістів в Херсоні.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Facebook.

«Указаний громадянин у травні 2018 року, діючи на виконання завдання спецслужб РФ, яке він отримав на території вказаної держави-агресора, з метою порушення громадської безпеки та залякування населення України, зокрема громадських активістів, які скеровують свою діяльність на відновлення територіальної цілісності України та припинення агресії Російської Федерації, дестабілізації суспільно-політичної ситуації, із використанням вогнепальної зброї здійснив замах на вчинення терористичного акту у м. Херсон, у результаті якого одному з керівників Херсонського обласного осередку політичної партії «Національний корпус» повинні були бути спричинені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», - повідомила Сарган.

За її словами, підозрюваному не вдалося реалізувати свої наміри, тому що правоохоронці замінили бойові набої на холості. "Проведеними заходами вдалося запобігти вчиненню особливо тяжкого злочину та отримати беззаперечні докази щодо дійсності намірів К. вчинити терористичний акт", - наголосила Сарган.

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Також вона зазначила, що громадянин К., «продовжуючи виконання завдання спецслужб РФ щодо здійснення терористичних актів стосовно громадських активістів Херсонщини, вчинив готування до іншого терористичного акту, у результаті якого одному з керівників Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Добровільна народна дружина самооборони Херсонської області» повинні були бути спричинені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості».

Громадянину К. 14 листопада було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, а сьогодні слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва застосував щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

В повідомленні Сарган не називає прізвища, але, ймовірно, йдеться про напад у травні 2018 року в Херсоні на члена політичної партії "Національний корпус" Микиту Тютюнника. У нього стріляли 9 травня, коли він близько 22.00 повертався додому з офісу штабу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Генеральна прокуратура затримала колишнього снайпера і співробітника внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України за підозрою у вбивстві одного з активістів Євромайдану 20 лютого 2014 на вулиці Інститутській у Києві.