У Херсоні маршрутники самовільно підвищили вартість проїзду попри заборону суду

Херсонці вимагають знизити вартість проїзду в маршрутках і погрожують розпочати акції протесту.

У Херсоні через самовільне підвищення приватними перевізниками вартості проїзду у маршрутках утворився транспортний колапс.

Як повідомляють місцеві мешканці у соцмережах, маршрутники самовільно підвищили ціни до 8 гривень, хоча міська влада встановила тариф 6 гривень, передає ТСН.

Зазначимо, раніше вартість проїзду становила 4 гривні, після цього перевізники, прикриваючись зростанням цін на паливо та запчастини, підняли тариф до 6 гривень. Таке рішення підтримав Виконавчий комітет міськради. У відповідь на це депутат міськради Дмитро Ільченко подав позов до суду, який скасував рішення виконкому про підвищення вартості проїзду до завершення розгляду справи.

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Натомість на маршрутках з’явились папірці з тарифом "8 гривень", якщо люди відмовляються платити стільки, їх висаджують. Також місцеві мешканці скаржаться, що інколи водії навіть не дають решти з 10 гривень.

Окрім цього херсонці запевняють, що самих маршрутних автобусів вийшло на вулиці менше, ніж зазвичай. Через страйк маршрутників пасажири штурмують тролейбуси, які не можуть впоратися з такою кількістю охочих.

Своєю чергою чимало автовласників влаштували флешмоб "Підвези херсонця" і допомагають людям дістатися на роботу чи навчання, водночас багато хто змушений йти пішки.

Обурені містяни вимагають знизити вартість проїзду та погрожують розпочати акції протесту.