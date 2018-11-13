У Черкасах третю добу протестують водії маршруток (відео)

Мер міста у відповідь на акцію заговорив про ліквідацію маршрутного транспорту на користь тролейбусів.

У Черкасах маршрутники вже третю добу не виходять на свої рейси.

Вони вимагають підвищити вартість проїзду на одну гривню - від 4 до 5 грн, ідеться в сюжеті ТСН.

Читайте також"Держава за вас не платить": у Києві в маршрутці стався скандал - образили матір загиблого АТОшника (фото)

Мер міста у відповідь на акцію заговорив про ліквідацію маршрутного транспорту на користь тролейбусів. Сьогодні мають відбутися чергові переговори влади з перевізниками.

Тим часом місцеві жителі змушені на зупинках довго чекати тролейбусів, а коли ті нарешті приїжджають – то намагаються "втрамбуватися" всередину.

Пасажири кажуть, що готові платити більше за проїзд, проте вимагають покращення якості послуг. Адже часто транспорт обшарпаний, траплялися випадки, що маршрутки під час руху спалахували, з них випадали пасажири.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Тернополі приватні перевізники після дводенного саботажу 8 листопада знову виїхали на маршрути. Таке рішення вони прийняли після зустрічі з міським головою Сергієм Надалом, під час якої їм було поставлено ультиматум: або вони відновлюють рух громадського транспорту, або міська рада розірве з ними угоди.