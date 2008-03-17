Президент призначив Представника України при ЄС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Андрія ВЕСЕЛОВСЬКОГО Представником України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі).

Текст Указу від 17 березня 2008 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. До цього призначення А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ був заступником міністра закордонних справ України (з грудня 2005 року).