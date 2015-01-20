В ході бойових дій вчора на Донбасі загинули 6 осіб, 55 отримали поранення - ОДА

У ході бойових дій у Донецькій області 19 січня, за оперативними даними, загинули 6 чоловік, ще 55 доправлені до лікувально-профілактичних установ.

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Як повідомили УНІАН в управлінні інформаційної політики Донецької облдержадміністрації, у ці оперативні дані включені як цивільні особи, так і частково військові Збройних Сил України.

Дана інформація є узагальненою з території всієї Донецької області, включаючи окуповану територію.