В ході бойових дій вчора на Донбасі загинули 6 осіб, 55 отримали поранення - ОДА
17:24, 20 січня 2015Суспільство
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До зазначених даних включено як мирних жителів, так і частково військові Збройних Сил України.
REUTERS
У ході бойових дій у Донецькій області 19 січня, за оперативними даними, загинули 6 чоловік, ще 55 доправлені до лікувально-профілактичних установ.
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Як повідомили УНІАН в управлінні інформаційної політики Донецької облдержадміністрації, у ці оперативні дані включені як цивільні особи, так і частково військові Збройних Сил України.
Дана інформація є узагальненою з території всієї Донецької області, включаючи окуповану територію.
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