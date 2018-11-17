"Рана швидко не заросте": екс-радник Путіна розповів, коли варто чекати примирення між Україною і РФ

На думку Ілларіонова, протягом життя нинішнього покоління відносини між двома народами залишаться настороженими.

Швидкого примирення між Україною і Росією чекати не варто, не в останню чергу через те, що число жертв російської агресії на Донбасі вже перевищило 10 тисяч осіб.

Про це заявив російський економіст, співробітник Інституту Катона (США), колишній радник Володимира Путіна Андрій Ілларіонов під час чату в "Главреді".

"Це не така рана, яка швидко заростає і легко забувається", - підкреслив він.

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На думку Ілларіонова, протягом життя нинішнього покоління відносини між двома народами залишаться настороженими.

"Дуже сподіваюся на те, що після того, як в Росії зникне нинішня влада, і з'явиться відповідальне керівництво, новий російський уряд докладе всіх необхідних зусиль, щоб відновити нормальні відносини з Україною і українцями, відновити зруйновану довіру між народами. Але для цього потрібні роки", - говорить екс-радник Путіна.

Він також спрогнозував, коли можна очікувати налагодження взаємин між українцями і росіянами.

"Сподіваюся, що, можливо, через покоління відносини між українцями і росіянами стануть поважними і добросусідськими, як зазвичай і буває між двома близькими один одному, але незалежними народами", - додав Ілларіонов.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ілларіонов пояснив, що автокефалія УПЦ рівносильна для Росії розпаду СРСР, тому Кремль буде до останнього здійснювати спроби утримати свій вплив.