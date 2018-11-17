До Дня студента львівських левів одягнули у мантії (фото, відео)

Окрім того, у центрі міста відбувся флешмоб у вигляді буккросингу серед молоді.

З нагоди Дня студента вранці у суботу, 17 листопада, скульптури левів біля Ратуші, а також пам'ятник до 100-річчя ЗУНР одягнули у мантії.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, скульптури левів у Львові щороку на День студента одягають у мантії, однак сьогодні цю традицію вперше поширили і на нещодавно встановлений пам'ятник до 100-річчя ЗУНР на вул. Городоцькій, 40.

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Із одягання мантій на львівських левів у місті почалося святкування Дня студента. Після цього студенти влаштували флешмоб з обміну книгами, які після прочитання необхідно буде передавати іншим студентам.

«Ми, спільно з колегами зі студентської ради Львова і Львівської міської ради, одягнули у мантію найбільшого лева міста, який був встановлений до сторіччя ЗУНР. На мою думку, ми просто зобов’язані його посвятити у лави студенства. Після того переодягнули у мантії і двох менших левчиків біля міської Ратуші. Також організували флешмоб у вигляді буккросингу серед молоді Львова, бо це хороша можливість обмінятися своїми улюбленими книгами, які є символом знань та мудрості», — розповів студентський мер Львова Олександр Николяк.

З його слів, студенти принесли підписані книги з побажанням для людей, які візьмуть її почитати. Після того, студент у мережі Facebook публічно повинен передати цю книгу далі із закликаючим постом до читання.

«День студента відбувається вже понад десять років у Львові. Традиції не змінюються, а навпаки доповнюються, та підтримуються нові ідеї наших колег та молоді Львова загалом», — додав Олександр Николяк.

Зазначимо, щороку 17 листопада Студентська рада Львова приходить і одягає в мантію і академічну квадратну шапочку львівських левів, тим самим засвідчуючи їм свою повагу.