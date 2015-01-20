Сили АТО зупинили просування російських військ на Луганщині, на Бахмутській трасі тривають бої

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Тривають запеклі бої в районі 29-го та 31-го блокпостів на Бахмутській трасі», - зазначив він, додавши, що «сили АТО зупинили просування російських військ між Земигір’ям і Слов’яносербськом».

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