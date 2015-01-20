Сили АТО зупинили просування російських військ на Луганщині, на Бахмутській трасі тривають бої
19:46, 20 січня 2015Суспільство
13635 0
Сили АТО зупинили просування російських військ між Земигір’ям і Слов’яносербськом на Луганщині.
Міністерство оборони України
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Тривають запеклі бої в районі 29-го та 31-го блокпостів на Бахмутській трасі», - зазначив він, додавши, що «сили АТО зупинили просування російських військ між Земигір’ям і Слов’яносербськом».
Читайте такожРФ перекинула до кордону ще три батальйонно-тактичні групи мотострілків і артилерійський дивізіон "Всупереч всім домовленостям українські військові підрозділи були атаковані на півночі зони АТО регулярними військовими формуваннями Збройних сил Російської Федерації", - цитує Лисенка Українська правда.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter