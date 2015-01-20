Військкомати перейшли на посилений режим роботи

В Україні почалася чергова хвиля часткової мобілізації, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

До війська призиватимуть людей з бойовим досвідом, військовими спеціальностями та добровольців віком від 20 до 50 років. Протягом 90 днів до збройних сил мають набрати 50 тисяч бійців.

Читайте такожВ Україні офіційно розпочалася часткова мобілізаціяМіністр оборони Степан Полторак обіцяє, що мобілізовувати людей будуть з урахуванням бажання та досвіду. Перед відправленням у зону АТО всі пройдуть військову підготовку. А у військкоматах перед тим – медичну комісію та співбеседу.

"Збільшений робочий час і працівників, і військовослужбовців. Більш посилено будемо дивитися, щоб не було ніяких провокацій. Чергова служба буде перевіряти сумки, щоби хтось сюди заразу не заніс", - розповів київський військовий комісар Володимир Китонь.