Західні платіжні системи відключають акаунти користувачів в анексованому Криму
08:36, 21 січня 2015Суспільство
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Британська платіжна система Skrill розіслала своїм клієнтам, зареєстрованим на території Криму, листи з повідомленням про те, що у зв'язку з фінансовими санкціями, обслуговування кримських акаунтів припиняється і вони автоматично закриваються.
REUTERS
Про це повідомляє Крим.Реалії.
«У зв'язку з накладеними фінансовими санкціями, ми більше не в змозі пропонувати наші послуги для клієнтів, які проживають в Криму. Таким чином, ми з жалем повідомляємо вам, що ваш обліковий запис був закритий, у відповідності з розділом 17.4 з Правил і Умов», - йдеться в повідомленні.
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Раніше, 18 грудня, Євросоюз схвалив новий пакет економічних санкцій щодо Криму. 19 грудня президент США Барак Обама підписав указ, яким запроваджуються нові санкції відносно Криму.
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