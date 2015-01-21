Західні платіжні системи відключають акаунти користувачів в анексованому Криму

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«У зв'язку з накладеними фінансовими санкціями, ми більше не в змозі пропонувати наші послуги для клієнтів, які проживають в Криму. Таким чином, ми з жалем повідомляємо вам, що ваш обліковий запис був закритий, у відповідності з розділом 17.4 з Правил і Умов», - йдеться в повідомленні.

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Раніше, 18 грудня, Євросоюз схвалив новий пакет економічних санкцій щодо Криму. 19 грудня президент США Барак Обама підписав указ, яким запроваджуються нові санкції відносно Криму.