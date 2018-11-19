На Kasta.ua починається найбільший щорічний розпродаж - Чорна п'ятниця

Довгоочікувана осінній розпродаж «Чорна п'ятниця» на Kasta стартує на 4 дні раніше і триватиме з 19 до 23 листопада. Протягом всього періоду акції ціни на великі групи товарів будуть рекордно знижені. Максимальні знижки очікуються в останній день - 23-го числа.

Black Friday - традиція, яка прийшла в Україну з США. Компанія Kasta вже шостий рік поспіль проводить розпродаж, доповнюючи її зручними сервісами і якісним обслуговуванням клієнтів.

Займаючись підготовкою проекту «Black Friday-2018» фахівці Kasta прийшли до висновку, що необхідно приділити більше уваги збереженню основою ідеї акції - високих і чесних знижок. Популяризація віддалених покупок, безумовно, необхідна, але вона повинна йти в комплексі з розширенням асортименту і пошуком найкращих цін. Щоб уявити на розпродажі перелік актуальних товарів, відділ аналітики цілий рік вивчав призначену для користувача активність на сайті і враховував кожен «лайк» покупців. Результати спостережень були передані дирекції відділу закупівель, яка уклала контракти про співпрацю з 800 постачальниками. З довгого списку брендів, представлених на Black Friday-2018 окремо варто виділити: Zara, Adidas, Nike, Bershka, New Balance, Michael Kors, Richmond, Carters, Tommy Hilfiger, Victoria's Secret, Reebok, Mango, Chicco, Stradivarius, Massimo Dutti, Armani, Reima.

Великий асортимент товарів і дійсно чесні знижки - це лише мала частина приємних сюрпризів від Kasta. Для більшої зручності клієнтів працюють додаткові сервіси, здатні перетворювати покупки в Мережі в неймовірно вигідне заняття.

1. Підписка на улюблений бренд. Завдяки цій послузі клієнт зможе відстежувати початок знижок і отримувати інформацію про акції. У період розпродажів це дуже важливо, адже товар швидко закінчується.

2. Мобільний додаток. Поставивши програму на телефон, покупець може на 15 хвилин раніше стати учасником розпродажі і отримати 1% -у знижку на всі товари.

3. Привілеї за оплату карткою Visa. Клієнти отримують 5% -ва економія при кожній транзакції і 20% знижки на кожну 5-ю покупку на сайті. Ця знижка підсумовується з тієї, яка діє через покупку в додатку.

4. Центр обслуговування KastaPost. Оглядайте посилки в комфортній обстановці спеціалізованих точок KastaPost. На сьогоднішній день центрів налічується 97, вони розташовані в багатьох містах України.

5. Повернення коштів без зволікань. Якщо товар не підійшов, кошти зараховуються на карту клієнта протягом 3 хвилин.

Місія компанії Kasta - постійно дивувати клієнтів, впроваджуючи інновації і робити онлайн шопінг зручніше, дешевше і швидше. Грандіозний розпродаж Black Friday якнайкраще вписується в місію, оскільки відкриває для покупців нові можливості і розширює ринок збуту для постачальників.