Прокуратура подала апеляцію на рішення судді про повернення Крисіна з колонії до слідчого ізолятора

Ухвалою судді Солом’янського райсуду Києва, де слухається справа про напад на АЗС, фігурантом якої також є Крисін, його переведено до київського СІЗО із колонії в місті Торецьк, де він відбуває покарання у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

Прокуратура подала апеляційну скаргу на ухвалу судді Солом’янського райсуду Києва Олени Курової про повернення "тітушки" Юрія Крисіна із колонії в Торецьку до слідчого ізолятора в Києві.

Читайте також"Тітушка" Крисін назвав умову повного визнання своєї вини у справі про тортури під час Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прокурор Юлія Малашич.

В колонії у місті Торецьк Крисін відбуває покарання у справі про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія.

“Незважаючи на те, що в ухвалі судді Курової йдеться про те, що дана ухвала оскарженню не підлягає, подано апеляційну скаргу на цю ухвалу. Хочу нагадати, що даною ухвалою вирішувалось питання, пов’язане з виконанням вироку, тому подібна ухвала може бути оскаржена, хоча суддя і не посилалася на статтю 537 Кримінального процесуального кодексу, а мотивувала своє рішення заявою адвокатів Крисіна, не з’ясувавши при цьому думку сторін процесу. Також ми звертаємо увагу апеляційного суду, що ця ухвала була винесена без з’ясування думки обвинуваченого та у відсутності його захисників. Маємо надію, що апеляційний суд відкриє провадження за нашою скаргою”, - сказала прокурор.

Також вона додала, що суддя Курова взагалі не повинна була виносити цю ухвалу, оскільки на попередньому засіданні вона вже розглянула відповідне клопотання захисників Крисіна (про етапування його до СІЗО) і прийняла рішення про те, що не розглядатиметься клопотання по суті, оскільки на той час у судді не було відомостей, що Крисін уже знаходиться в колонії.

На переконання прокурора, для того, щоб ще раз розглянути можливість етапування Крисіна до СІЗО, його адвокати мали звернутися з повторним клопотанням, але цього не було. Тобто, за словами прокурора, суддя винесла дві ухвали за одним клопотанням, що є порушенням норм КПК.

Як повідомляв УНІАН, сьогоднішнє засідання Дарницького райсуду Києва, де розглядається справа за обвинуваченням Крисіна у протидії учасникам Євромайдану та катуванні, не відбулося і перенесено на 14.00 11 грудня.

Довідка УНІАН. Дарницький райсуд Києва розглядає справу проти Крисіна за епізодом щодо протидії Євромайдану та катуванні. За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у наметовий табір «тітушок» біля станції метро «Бориспільська» та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

У цій справі також фігурував інший обвинувачений - Сергій Чемес. 3 вересня Дарницький райсуд Києва затвердив угоду про визнання Чемесом вини та призначив йому покарання у вигляді трьох років та трьох місяців позбавлення волі. В даний термін також буде зараховуватися перебування Чемесом у слідчому ізоляторі.

В іншій справі - про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія - 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на 2 роки. Крисіна обвинувачували у нападі разом з іншими особами на Веремія. 13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва змінив вирок суду першої інстанції та призначив Крисіну новий вирок - 5 років реального позбавлення волі. Крисін визнав свою провину, але заявив, що до вбивства Веремія не причетний. На початку жовтня Крисіна етапували до Торецької виправної колонії №2 для відбування покарання у справі про вбивство Веремія.

Також у Солом’янському районному суді Києва розглядається справа за обвинуваченням Крисіна у нападі на АЗС.