"Тітушку" Крисіна етапують до виправної колонії на Донеччині (фото)

Раніше «Тітушка» Юрій Крисін попри рішення суду відмовлявся їхати до Торецької виправної колонії №2.

Юрія Крисіна, фігуранта справ про катування під час Майдану, а також про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, етапують із СІЗО у Києві до виправної колонії в Донецькій області.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«Ну що, температура спала. Пора і на місце відбування покарання», – написала Сарган.

Ну що, температура спала.

Пора і на місце відбування покарання



Юрія Крисіна, фігуранта справ про катування під час Майдану, а також про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія, етапують із СІЗО у Києві до виправної колонії в Донецькій області pic.twitter.com/ncNX8YvEBK — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 8 жовтня 2018 р.

Раніше «Тітушка» Юрій Крисін попри рішення суду відмовлявся їхати до Торецької виправної колонії №2 для відбування покарання у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

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Довідка УНІАН. Дарницький райсуд Києва розглядає справу проти Крисіна за епізодом щодо протидії Євромайдану та катуванні. За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у наметовий табір «тітушок» біля станції метро «Бориспільська» та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

У цій справі також фігурував інший обвинувачений - Сергій Чемес. 3 вересня Дарницький райсуд Києва затвердив угоду про визнання Чемесом вини та призначив йому покарання у вигляді трьох років та трьох місяців позбавлення волі. В даний термін також буде зараховуватися перебування Чемесом у слідчому ізоляторі.

В іншій справі - про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія - 22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд міста Києва засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі з відтермінуванням покарання на 2 роки. Крисіна обвинувачували у нападі разом з іншими особами на Веремія. 13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва змінив вирок суду першої інстанції та призначив Крисіну новий вирок - 5 років реального позбавлення волі.

25 вересня адвокат Крисіна Ігор Василенко заявив, що Верховний суд відкрив касаційне провадження за скаргою захисту на вирок Апеляційного суду Києва, який призначив покарання у вигляді 5 років реального позбавлення волі.